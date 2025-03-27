İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?
Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Uludağ'da otel yangını! Kahreden haberi belediye başkanı verdi
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Kaymakam Türkmenoğlu İftarda Vatandaşlarla Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam, eşi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile birlikte Zübeyde Çetin ve Mutahhar Ünalan'ı ziyaret ederek sohbet etti.

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, iftarda bir eve misafir oldu.

Kaymakam Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile misafir oldukları Zübeyde Çetin ve Mutahhar Ünalan ile iftar yaptı.

Türkmenoğlu, yemeğin ardından Çetin ve Ünalan ile sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.