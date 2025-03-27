Kaymakam Türkmenoğlu İftarda Vatandaşlarla Buluştu

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, iftarda bir eve misafir oldu.

Kaymakam Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile misafir oldukları Zübeyde Çetin ve Mutahhar Ünalan ile iftar yaptı.

Türkmenoğlu, yemeğin ardından Çetin ve Ünalan ile sohbet etti, taleplerini dinledi.