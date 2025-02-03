Kaymakam Topsakalloğlu Muhtarlarla Buluştu
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakalloğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Muhtarların taleplerini dinleyen Topsakalloğlu, onların önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakalloğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakam Topsakalloğlu, bir araya geldiği mahalle ve köy muhtarlarının taleplerini dinledi.
Toplantıda konuşan Topsakaloğlu, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.
Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.