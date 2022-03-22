Son dakika haber! Başkale Kaymakamı Solak polis memurunun nikahını kıydı

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, polis memuru Çağrı Tüysüz ile bankacı Duygu Uğur çiftinin nikahını kıydı.

İlçede görev yapan polis memuru Tüysüz ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde görevli Uğur, Başkale'de evlenme kararı aldı.

Belediye Evlenme Müdürlüğüne başvuran çifti en mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Tüysüz ile Uğur'un nikah akdini gerçekleştirdi.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen nikah töreninde, çiftçin şahitliğini de İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak ve Komiser Edip Kaya yaptı.

Çifte mutluluklar dileyen Solak, evlik cüzdanını da geline verdi.

Solak, çifte iki cihan saadeti dileyen Solak, "Birbirlerine ömür boyu sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle bağlanır, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirirler inşallah. Kendilerine bir kez daha mutluluklar diliyorum." dedi.