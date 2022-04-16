Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru, yetim, öksüz ve engelli çocuklarla iftarda buluştu - Haberler

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Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru, yetim, öksüz ve engelli çocuklarla iftarda buluştu

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru, yetim, öksüz ve engelli çocuklarla iftarda buluştu

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yetim, öksüz ve engelli çocuklarla iftarda bir araya geldi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yetim, öksüz ve engelli çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Araban Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde kurulan iftar sofrasına Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru ile Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kemal ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri de katıldı.

Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru, yakından ilgilendiği yetim, öksüz ve engelli çocuklarla tek tek görüşüp sohbet etti, isteklerinin olup olmadığını sordu.

Oruçlarını çocuklar ve yakınlarıyla açan Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru, kaymakamlığın ve belediyenin kapılarının sonuna kadar kendilerine açık olduğunu belirterek, ihtiyaç duydukları her an, 24 saat yanlarında olduklarını kaydettiler.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi, Hasan Doğru, Gaziantep, Engelli, Güncel, Haberler

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