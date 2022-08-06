Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru'dan Arabanlı hacılara ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru'dan Arabanlı hacılara ziyaret

Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Doğru'dan Arabanlı hacılara ziyaret

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, hac görevini yerine getiren vatandaşları ziyaret etti.

 - Güncelleme:

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, hac görevini yerine getiren vatandaşları ziyaret etti.

Sevgili ile Doğru, Fakılı Mahallesi'nde yaşayan Hacı Celal Altun ile Yolveren Mahallesi'nde ikamet eden Hacı Reşit Özdemir'i evlerini ziyaret ederek, sohbet etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Şakir Aktaş da eşlik etti.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Hasan Doğru Hac Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title