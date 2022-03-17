Kaymakam Sevgili, başarılı sporcuları kabul etti

GAZİANTEP (AA) - Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Gaziantep Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızları Tekvando İl Seçmesinde dereceye giren ortaokullar ve liseler arası 13-17 yaş grubu 9 sporcuyla antrenör Adem Kaya'yı kabul eden Sevgili, öğrencileri tebrik etti.

Sporculara hediyeler veren Sevgili, sporculardan daha büyük başarılar beklediklerini dile getirdi.