Kaymakam Sevgili, başarılı sporcuları kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Sevgili, başarılı sporcuları kabul etti

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
 - Güncelleme:
Kaymakam Sevgili, başarılı sporcuları kabul etti

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Gaziantep Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.

GAZİANTEP (AA) - Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Gaziantep Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızları Tekvando İl Seçmesinde dereceye giren ortaokullar ve liseler arası 13-17 yaş grubu 9 sporcuyla antrenör Adem Kaya'yı kabul eden Sevgili, öğrencileri tebrik etti.

Sporculara hediyeler veren Sevgili, sporculardan daha büyük başarılar beklediklerini dile getirdi.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Anadolu Yıldızları Ligi, Gaziantep, gençlik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title