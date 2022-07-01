Kaymakam Pişkin'den şehit oğluna sürpriz doğum günü - Haberler

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Kaymakam Pişkin'den şehit oğluna sürpriz doğum günü

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Kaymakam Pişkin'den şehit oğluna sürpriz doğum günü

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Şehit Kıdemli Üstçavuş Mehmet Uysal'ın oğlu İlker Uysal'ın doğum gününü kutladı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Şehit Kıdemli Üstçavuş Mehmet Uysal'ın oğlu İlker Uysal'ın doğum gününü kutladı.

Kaymakam Pişkin ve çalışma arkadaşları şehit oğlu Uysal'a doğum günü kutlaması hazırladı.

Sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan ve kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Uysal, Pişkin'e teşekkür etti.

Pişkin, şehitlerin geride bıraktığı anne, baba, eş ve evlatlarının devletin en büyük emaneti olduğunu söyledi.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Mehmet Uysal İlker Uysal Güncel Haberler

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