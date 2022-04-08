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Beyşehir Kaymakamı Özdemir, yetim çocuklarla iftar yaptı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir Kaymakamı Özdemir, yetim çocuklarla iftar yaptı

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, ilçede yaşayan yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, ilçede yaşayan yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nuri Baysal, yetim çocukların kendilerine birer emanet olduğunu belirterek, katılımlarından dolayı Kaymakam Özdemir'e teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek tarafından yapılan duayla sona eren programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe protokolü, yetim çocuklar ve aileler katıldı.

Beyşehir Kaymakamı Özdemir, yetim çocuklarla iftar yaptı

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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