Kaymakam Özbek'ten Çocuklara Sürpriz Dondurma İkramı

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Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, limonata satarak dondurma parası biriktiren mevsimlik tarım işçileri çocuklarına sürpriz yaparak dondurma ve oyuncak hediye etti.

Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, yol kenarında limonata satarak dondurma parası biriktiren çocuklara sürpriz yaparak dondurma ikram etti.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Bostanlı köyü ile Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıhalilinceli köyü yolu üzerindeki tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının yoldan geçenlere limonata satarak dondurma parası biriktirdiğini öğrenen Kaymakam Özbek, çocukları ziyaret etti.

Sattıkları limonatadan satın alarak içen Özbek, çocuklara dondurma ve oyuncak hediye etti.

Çocukların aileleriyle de sohbet eden Özbek, tarladan domates ve biber topladı.

Öte yandan Kaymakam Özbek'in çocukları ziyaret ederek onlarla sohbet etmesi ve dondurma ikramı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mustafa Doğan - Güncel
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