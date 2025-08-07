Kaymakam Mustafa Ayvat'a TDV'den Teşekkür Belgesi

Kaymakam Mustafa Ayvat'a TDV'den Teşekkür Belgesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'a, yürütülen projelere verdiği desteklerden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. TDV Havza Şube Başkanı Cemil Alıcı, Kaymakam Ayvat'ın katkılarının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürlüğü tarafından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'a Teşekkür Belgesi verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Havza'da yürüttüğü proje ve çalışmalarına vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı Kaymakam Ayvat'a gönderilen Teşekkür Belgesi TDV Havza Şube Başkanı ve Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından takdim edildi.

Alıcı, Kaymakam Ayvat'a yapılan çalışmalara vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ederek, "Kaymakamımızın destekleri ile ilçemizde önemli çalışmalar ve projelere imza attık. Kendisine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum." dedi.

Ayvat ise teşekkür ederek, "Diyanet İşler Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız ülkemizde ve yurt dışında önemli işler yapmakta. Yapmış oldukları bu hizmetlerde destek olmak bizler için her zaman gurur vesilesi. Geçmiş tecrübelerimiz bu kurumlarımızın önemini daha iyi anlamamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin bitiremediği Asensio ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.