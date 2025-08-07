Kaymakam Mustafa Ayvat'a TDV'den Teşekkür Belgesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürlüğü tarafından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'a Teşekkür Belgesi verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Havza'da yürüttüğü proje ve çalışmalarına vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı Kaymakam Ayvat'a gönderilen Teşekkür Belgesi TDV Havza Şube Başkanı ve Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından takdim edildi.

Alıcı, Kaymakam Ayvat'a yapılan çalışmalara vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ederek, "Kaymakamımızın destekleri ile ilçemizde önemli çalışmalar ve projelere imza attık. Kendisine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum." dedi.

Ayvat ise teşekkür ederek, "Diyanet İşler Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız ülkemizde ve yurt dışında önemli işler yapmakta. Yapmış oldukları bu hizmetlerde destek olmak bizler için her zaman gurur vesilesi. Geçmiş tecrübelerimiz bu kurumlarımızın önemini daha iyi anlamamızı sağladı." ifadelerini kullandı.