Kaymakam Musa Türkmen'den Esnaf Ziyareti
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, yerel esnafı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu ve hayırlı kazançlar diledi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret eden Türkmen, görüş alışverişinde bulundu.
Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Türkmen, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.
Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.