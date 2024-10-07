Kaymakam Minuz, Patates Hasadı Yapan Çiftçileri Ziyaret Etti

Orta Kaymakamı Erkan Minuz, patates hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Yuva köyünde hasadına başlanan patates tarlalarında incelemelerde bulunan Kaymakam Minuz, patates toplayan işçi ve tarla sahipleriyle sohbet etti.

Patatesin ilçenin önemli bir tarım ürünü olduğunu belirten Minuz, sofraya gelene kadar büyük emek sarf edilen patatesin hasadının hayırlı olması temennisinde bulundu.