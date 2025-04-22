Kaymakam Koşansu, 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrencilere Devretti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

Kaymakam Koşansu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Telekom İlkokulu öğrencilerini makamında konuk etti.

Makam koltuğuna oturan öğrenciler, ilçeyle ilgili hayallerini, projelerini anlattı.

Öğrencilerin bayramını kutlayan Koşansu ise "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu özel gününü birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu makamlar bir gün sizlerin olacak ve ülkemizi sizler yöneteceksiniz." dedi.