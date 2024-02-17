Kurtuluş Savaşı Kahramanı Köprülülü Hamdi Bey Şehit Edilişinin 104. Yılında Anıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey, şehit edilişinin 104'üncü yılında anıldı.

Edremit ilçesinde, Hamdi Bey'in adının verildiği meydanda düzenlenen törende, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan ile Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Şehitler için dualar edilen törende konuşan Aktaş, Köprülülü Hamdi Bey'in Milli Mücadele döneminde Edremit'te 2 yıla yakın görev yaptığını hatırlattı.

Hamdi Bey'in Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi yakınındaki Fransızlara ait Akbaş Cephaneliği'ni basarak mühimmat ve cephanenin Anadolu yakasına Kuvayımilliye güçlerine taşınmasını sağladığı belirten Aktaş, tarihe Akbaş kahramanı olarak geçtiğini söyledi.

Aktaş, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk'ta "Akbaş kahramanı" olarak anılan Kaymakam Köprülü Hamdi Bey'in vatanseverlik ve fedakarlık örneği olan yaşamı ve mücadelesi hakkında bilgiler verdi.

Programa, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, mahalle muhtarları, daire amirleri, siyasi parti yöneticileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.