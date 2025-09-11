Kaymakam Kıyıcı, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Haberler

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, ilçedeki güvenlik ve asayiş hizmetlerini yürüten kurumları ziyaret ederek, personelle bir araya geldi ve emniyet birimlerinin çalışmalarını değerlendirdi.

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, ilçedeki güvenlik ve asayiş hizmetlerini yürüten kurumlara ziyarette bulundu.

Kaymakam Kıyıcı, Cezaevi Karakol Komutanlığı, Cezaevi Müdürlüğü, Çavuş Karakol Komutanlığı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ni ziyaret ederek, kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde personelle bir araya gelen Kıyıcı, emniyet ve güvenlik birimlerinin fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Asayişin sağlanması, trafik güvenliği ve cezaevi hizmetlerinin ilçenin huzuru için kritik bir rol üstendiğini belirten Kıyıcı, vatandaşların güvenliği ve huzuru için tüm birimlerle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
