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Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret

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Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, 1978 yılında Siirt'te şehit olan Astsubay Rıfat Şahin'in eşini Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, 1978 yılında Siirt'te şehit olan Astsubay Rıfat Şahin'in eşini Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Şehidin eşi Yurdanur Şahin'in Yeni Mahalle'deki evinde gerçekleşen ziyarette Şahin ile sohbet eden Kılıç, şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Kılıç, "Şehit aileleri, bizlere vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetidir. Haklarını asla ödenemeyiz. Devlet olarak her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Başta şehidimizin eşi olmak üzere tüm aileleri ve gazilerimizin mübarek Kurban Bayramı mübarek olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Siirt Politika Güncel Haberler

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