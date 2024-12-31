Kaymakam Kartal, Gazetecilere Teşekkür Etti

??????? Taşova ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Salih Kartal'ı makamında ziyaret etti.

İlçedeki çalışmalara verdikleri destekten dolayı gazetecilere teşekkür eden Kaymakam Kartal, işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Taşova'da 2025 yılında önemli projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Kartal, "İlçemizde faaliyet gösteren basın mensupları, halkımızın sorunlarını, kanaat ve beklentilerini tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak kamuoyu ile paylaşıyor. Bu da ancak doğru bir iletişim yolu ile sağlanmaktadır, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.