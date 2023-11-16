Kaymakam Karaloğlu parke taşı döşeyip asfalt makinesini kullandı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, parke taşı döşeyip asfalt makinesini kullandı.

Van'ın Erciş Belediyesinden yol yapım çalışmaları devam ediyor. Erciş Belediyesi ekipleri, Yukarıışıklı, Derimevi, Ağaçören, Tekler ve Kırkdeğirmen mahallesinde eskimiş yada deforme olmuş yollar ekipler tarafından yeniliyor. Mahallelerdeki bazı yollar asfaltlanırken, bazı yollar ise parke taşıyla yenilenip halkın hizmetine sunuluyor. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ise asfalt ve parke yapılacak olan yollarda inceleme yaptı. Yetkillerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Karaloğlu, parke taşı döşeyip asfalt makinesini kullandı.