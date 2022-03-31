Kaymakam Karahan öğrencilere isteklerini karşılama sözü verdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yunak Kaymakamı Murat Karahan, özel eğitim öğrencilerini ziyaret etti.

Yunak Kaymakamı Murat Karahan beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki özel eğitim sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Engelli öğrencilerle sohbet edip, okul idarecileri ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Karahan, öğrencilere tek tek söz vererek isteklerini not aldı, tablet ve telefon isteklerini karşılama sözü verdi.

Ziyaretin sonunda öğrencilerle fotoğraf çektiren Karahan, okulda görev yapan öğretmen ve görevlilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.