Kaymakam İmrak, Palamut Köyü'nü Ziyaret Etti
Batman Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Palamut köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi. Ayrıca köydeki çalışmalar hakkında da incelemelerde bulundu.
Batman'da Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçenin Palamut köyünü ziyaret etti.
Palamut köyünde vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, sorun ve talepleri dinledi.
Köyde yapılan çalışmalarla ilgili inceleme yapan İmrak, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel