Kaymakam İmrak, Palamut Köyü'nü Ziyaret Etti

Batman'da Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçenin Palamut köyünü ziyaret etti.

Palamut köyünde vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, sorun ve talepleri dinledi.

Köyde yapılan çalışmalarla ilgili inceleme yapan İmrak, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti.