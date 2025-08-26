Kaymakam İmrak, Jandarma Personelini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yol kontrol noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret ederek, trafik güvenliği ve kuralları hakkında sürücülerle sohbet etti.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yol kontrol noktasında görevli jandarma personelini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yol kontrol noktasında görevli jandarma personeline ziyaret gerçekleştiren İmrak, ekiplerin çalışmasını yakından takip etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Daha sonra araç sürücüleriyle sohbet eden İmrak, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

İmrak, ayrıca sürücülerden Hasankeyf'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezip görmelerini istedi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
