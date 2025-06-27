Kaymakam Hasan Uğuz'dan Silvan'a Veda Mesajı

Kaymakam Hasan Uğuz'dan Silvan'a Veda Mesajı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine atanan Kaymakam Hasan Uğuz, Silvan'da geçirdiği 3 yılını değerlendirerek veda mesajı yayımladı. Uğuz, Silvan'a hizmet etmeyi şeref kabul ettiğini belirtti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine atanan Kaymakam Hasan Uğuz, veda mesajı yayımladı.

Kaymakam Uğuz, mesajında, Silvan'daki 3 yıllık görev süresi boyunca ilçeye hizmet etme sorumluluğunu en kutsat görevlerden biri olarak gördüğünü belirtti.

Bu bilinçle devletin imkanlarını ilçeye sunmaya çalıştığını bildiren Uğuz, şunları kaydetti:

"Özellikle Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığım süre içerisinde Silvan'a değer katacak birçok projeyi hayata geçirmenin, vatandaşlarımızın refahı ve ilçemizin kalkınması adına atılan adımlara naçizane vesile olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Her bir çalışmamızda, attığımız her adımda siz kıymetli Silvanlı hemşehrilerimizin desteğini ve sevgisini hissettim. Silvan'dan ayrılırken, burada geçirdiğim her anın kalbimde özel bir yeri olacağını bilmenizi isterim."

Uğuz, mesai arkadaşları, kamu kurum ve kuruluşlar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve Silvan halkına teşekkür ettiğini anlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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