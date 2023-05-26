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Kaymakam Güldoğan, şehit ailesini ve gaziyi ziyaret etti

Kaymakam Güldoğan, şehit ailesini ve gaziyi ziyaret etti

Güncel Haberler

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Güldoğan, 2011 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Kıdemli Çavuş İlker Atan'ın annesi Satı ve babası Dursun Atan ile gazi Nazım Aktaş'ı ziyaret etti.

Güldoğan, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu dile getiren Güldoğan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ailelerimizi ziyaret etmek, dertlerini ve sorunlarını dinlemek bizlerin görevidir. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." dedi.

Şehit aileler ise Kaymakam Güldoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güldoğan'a ziyaretlerinde Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.

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Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Ali Güldoğan Siirt Güncel Haberler

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