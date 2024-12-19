Kaymakam Güldoğan Mahalle Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinledi
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Kemerdamları, Süleymaniye ve Eldelek mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem de yer aldı.
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinledi.
Kaymakam Güldoğan, Kemerdamları, Süleymaniye ve Eldelek mahallelerini ziyaret etti.
Mahalle sakinleriyle sohbet eden Güldoğan, sorun ve talepleri dinledi, muhtarlardan bilgi aldı.
Güldoğan, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılıp takip edileceğini belirtti.
Mahalle ziyaretlerine Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem de katıldı.