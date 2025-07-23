Kaymakam Eşref Akça'dan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ziyaret
Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve başarı dileklerinde bulundu.
Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.
Akça, ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Faaliyetleriyle ilgili sunum yapan Kabahasanoğlu, yeni dönemde başarı çıtalarını artırmaya çalışacaklarını söyledi.
Akça ise Kabahasanoğlu ile kurum çalışanlarına başarılar diledi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel