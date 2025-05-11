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Kaymakam Eskimez Ovacık ve Ezentere Köylerini Ziyaret Etti

Kaymakam Eskimez Ovacık ve Ezentere Köylerini Ziyaret Etti
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Ulaş İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ovacık ve Ezentere köylerinde muhtarlarla ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Talep ve önerileri dinleyen Eskimez, ziyaretin ardından köy halkı tarafından teşekkürle karşılandı.

Ulaş İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ovacık ve Ezentere köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları tarafından karşılanan Eskimez, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Eskimez, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eskimez'e teşekkür etti.

Ziyaretlere, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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