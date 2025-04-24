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Kaymakam Eskimez, Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Kaymakam Eskimez, Muhtarlarla Toplantı Yaptı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, muhtarlarla bir araya gelerek ilçe ve köylerdeki çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Eskimez, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan ilçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Eskimez, ilçe ve köylerdeki sorunların giderilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda da muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı da katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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