Kaymakam Erkan Minuz Özlü Köyü'nü Ziyaret Etti

Orta Kaymakamı Erkan Minuz, köy ziyaretinde bulundu.

Minuz, İl Genel Meclis Üyesi Cengiz Ersoy ve İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Müdürü Serdar Yelekçi ile Özlü köyünü ziyaret etti.

Ziyarette köy muhtarı Nadir Aydos'tan talep ve sorunları hakkında bilgi alan Minuz, vatandaşlarımızın taleplerini de dinledi.