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Kaymakam Erdoğan Okul ve Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti

Kaymakam Erdoğan Okul ve Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti
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Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, okul ziyaretleri yaparak eğitim kurumlarının projeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını inceledi ve projelerin toplumsal kalkınmaya katkısını vurguladı.

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulunu ziyaret eden Erdoğan, okulların çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sınıfları dolaşan Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Erdoğan'a, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri eşlik etti.

Erdoğan daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) ziyaret etti.

Merkezde eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Kaymakam Erdoğan, kursiyerlerle sohbet ederek bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında merkezde eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Kaymakam Erdoğan, kursiyerlerle sohbet ederek bilgi aldı.

Kaymakam Erdoğan, bu tür projelerin toplumsal kalkınmaya büyük katkı sağladığını belirterek, bu merkezlerde yapılan çalışmaların devam etmesi ve geliştirilmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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