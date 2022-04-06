Kaymakam Erdoğan'dan esnaf ziyareti

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki bazı esnaf ve muhtarlara ziyarette bulundu.

Kaymakam Erdoğan, ilk olarak esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Ardından ilçe merkezindeki bazı mahalle muhtarlarını ziyaret eden Erdoğan, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, ilçede turizmi daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirterek,"Bu anlamda tüm meslek odalarının görüşlerini de almaya çalışıyoruz. Tüm mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, turizm çalışmaları konusunda görüşeceğiz." diye konuştu.