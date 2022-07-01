Kaymakam Doğan, Hilvan LGS birincilerine bisiklet hediye etti Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) ilçede en yüksek puanı alan iki öğrenciye bisiklet hediye etti. Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) ilçede en yüksek puanı alan iki öğrenciye bisiklet hediye etti. Kaymakam Coşkun Doğan, 469,80 puanla Hilvan'da birinci Batuhan Gürhan ve 465,46 puanla ikinci olan Miray Ravza Bucak ile ailelerini kabul etti. Öğrencileri tebrik eden Doğan, başarılarının devamını dilediği öğrencilere bisiklet hediye etti. AA / Cuma Sarı - Güncel Coşkun Doğan LGS Güncel Haberler

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