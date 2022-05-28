Kaymakam Demirer güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı - Haberler

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, polis ekiplerince yürütülen güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı.

İlçenin farklı noktalarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, durdurduklarda gerekli kontrolleri yaptı, sürücülere trafikte yayalara öncelik tanınması, belirtilen hız sınırlamasına riayet edilmesi, emniyet kemeri kullanılması, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması konularında uyarılarda bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Ahlak Büro, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, umuma açık yerler ve mekanlar da denetlendi.

Drone ile destek verilen denetimlerde ilçedeki metruk binaların da kontrol edildiği uyguyamaya katılan Kaymakam Demirer, sürücülerle sohbet etti, trafik kuralarına uymalarını istedi.

Demirer'e İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk de eşlik etti.