Kaymakam Cihat Koç, 15 Temmuz Gazisini Ziyaret Etti

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Gelibolu'ya atanan Kaymakam Cihat Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz gazisi Abdulkadir Durmuş'u evinde ziyaret etti. Ziyarette Tugay Komutanı, Belediye Başkanı ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü de yer aldı.

Gelibolu'ya yeni atanan Kaymakam Cihat Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz gazisi Abdulkadir Durmuş'u evinde ziyaret etti.

Ziyarete 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan da katıldı.

Kaymakam Koç, gazilerin her zaman özel ve kıymetli olduğunu vurgulayarak her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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