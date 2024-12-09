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Kaymakam Büşra Güneş, TOBB Anaokulu'nu Ziyaret Etti

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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, TOBB Anaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların eğitimine verilen önemin altını çizen Güneş, miniklerin gelişimleri hakkında bilgi aldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Güneş'e, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Deniz Yazar eşlik etti.

Anaokulu Müdürü Gökhan İlyas Er tarafından karşılanan Kaymakam Güneş, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Güneş, miniklerin gelişimleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Güneş, yaptığı açıklamada, çocukların geleceğimiz olduğunu belirterek, onların eğitimlerine verilen önemin büyük olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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