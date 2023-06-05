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Kaymakam Bolat, Sabah Namazı Buluşmalarına Katıldı

Kaymakam Bolat, Sabah Namazı Buluşmalarına Katıldı

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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen 'sabah namazı buluşmaları' programına Kaymakam Taner Bolat'ta katıldı. Kaymakam Bolat, İlçe Müftüsü Önder Özkan, din görevlileri ve vatandaşlarla sabah namazı buluşmaları çerçevesinde Yeni Mahalle Camiinde bir araya geldi. Sabah namazı sonrası dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile devam eden program, ikramlar ile sona erdi. Program sonrası konuşan Kaymakam Bolat, bu tür etkinliklerin vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin arttırılması huşunda önemli olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen 'sabah namazı buluşmaları' programına Kaymakam Taner Bolat'ta katıldı.

Kaymakam Bolat, İlçe Müftüsü Önder Özkan, din görevlileri ve vatandaşlarla sabah namazı buluşmaları çerçevesinde Yeni Mahalle Camiinde bir araya geldi. Sabah namazı sonrası dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile devam eden program, ikramlar ile sona erdi.

Program sonrası konuşan Kaymakam Bolat, bu tür etkinliklerin vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin arttırılması huşunda önemli olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeni Mahalle Taner BOLAT Karahisar Hisarcık Güncel Haberler

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