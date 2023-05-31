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Kaymakam Bilici'den 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' projesine destek

Kaymakam Bilici'den 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' projesine destek

Güncel Haberler

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' projesine bağış yaparak destek oldu. Kaymakam Osman Bilici, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak amacıyla kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' projesine bağış yaparak destek oldu.

Kaymakam Osman Bilici, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak amacıyla kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.

Kurban bağışının önemine dikkat çeken Kaymakam Bilici, Kurban Bayramının paylaşma duygularının gelişmesine çok önemli bir vesile olduğuna dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Osman Bilici Karahisar Kurban Güncel Haberler

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