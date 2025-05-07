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Kaymakam Beyazıt'tan Trafik Güvenliği Denetimi

Kaymakam Beyazıt'tan Trafik Güvenliği Denetimi
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Salıpazarı'nda Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerine Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt katıldı. Beyazıt, sürücülerle sohbet ederek trafik kurallarına uymanın önemini vurguladı ve bilgi broşürleri dağıttı.

Salıpazarı ilçesinde Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Bir Kural Bir Ömür" temasıyla düzenlenen trafik denetimlerine Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt da katıldı.

Denetim noktasında gerçekleştirilen uygulamada Kaymakam Beyazıt'a, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula eşlik etti.

Denetim sırasında durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Kaymakam Beyazıt, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunan Beyazıt, hazırlanan broşürleri dağıtarak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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