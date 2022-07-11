Kaymakam Baş, güvenlik güçleri ve esnafın bayramını kutladı Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, güvenlik güçleri ve esnafın bayramını kutladı. Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, güvenlik güçleri ve esnafın bayramını kutladı. Kaymakam Baş, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliğini ve esnafı ziyaret ederek bayramını kutladı. Bayramlarda sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğunu belirten Baş, "İlçemizin huzuru, güveni ve esenliği için görev yapan tüm personelimizin ve kıymetli ailelerinin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi. AA / Çetin Karaçoban - Güncel Hisarcık Selçuk Sivas Güncel Haberler

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