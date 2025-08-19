Kaymakam Balaban, Akpınar Köyü'nü Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Akpınar köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve yatırımları inceledi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Balaban, Akpınar köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Balaban daha sonra köyde tamamlanan ve devam eden yatırımları inceleyip köy muhtarı Ufuk İşler'den bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.