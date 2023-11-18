Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, yüzme havuzu inşaatını inceledi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, yapımı devam eden kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemelerde, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek ve ilgili kurum müdürleri de, Büyükkaymakcı'ya eşlik etti.

Büyükkaymakcı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılacak kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatının hızla ilerlediğini ifade ederek, "Yakın zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yüzme havuzu, 25 metre uzunluğunda, 12 buçuk metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde olacak. Havuzun yanı sıra, soyunma odaları, duş yerleri ve kafeterya da bulunacak." diye konuştu.