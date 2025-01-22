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Kaymakam Ayvat, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kaymakam Ayvat, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayvat, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğraflarını seçen Ayvat, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat"ta Cem Özdel'in "Namaz vakti" ve "Spor"da ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" karelerine oy verdi.

Ayvat, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına katıldığını söyledi.

Tüm fotoğrafların çok nadide kareler olduğunu belirten Ayvat, "Emeği geçen bütün Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Çok güzel kareler yakalamışlar. Biz de güzel resimleri seçtik ve oylamamızı tamamladık. Emeği geçenleri tebrik eder, başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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