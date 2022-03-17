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Kaymakam Anteplioğlu öğrencilerle buluştu

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Kaymakam Anteplioğlu öğrencilerle buluştu

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, kariyer günleri kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, kariyer günleri kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Anteplioğlu, OPET Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği "kariyer günleri" etkinliğine katılarak lise öğrencilerine mesleğini anlattı.

Kaymakamlık mesleğinin özelliklerini, devletin birimlerinin işleyişini, kaymakam olabilmek için izlenmesi gereken yolları anlatan Anteplioğlu, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Etkinliğe, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul müdürü Ebru Kuş, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Anadolu Lisesi, Güncel, Haberler

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