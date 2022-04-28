Kaymakam Aktaş sporcularla buluştu
AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan vekile Kenan Aktaş, ilçedeki sporcularla bir araya geldi.
Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan vekile Kenan Aktaş, ilçedeki sporcularla bir araya geldi.
Aktaş, Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü, U16, yıldızlar ve minikler kız ve erkek takımlarında forma giyen 120 sporcuyla iftar yemeğinde buluştu.
Sporculara katılımlarından dolayı teşekkür eden Aktan, başarılar diledi.
AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel