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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Eylül'de yapılacak 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Eylül'de yapılacak 2022- İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Ağustos'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

AA / Esin Işık - Güncel

İçişleri Bakanlığı Ankara Eylül Güncel Haberler

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