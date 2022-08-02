Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Eylül'de yapılacak 2022- İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Ağustos'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.