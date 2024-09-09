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Kaykay kazası sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi

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Bursa'da kaykayıyla parka giderken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Yusuf Çakır'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sürücü ise adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da kaykayıyla parka giderken servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybeden Yusuf Çakır'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çakır, Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, Yusuf Çakır'ın ölümüne neden olan servis minibüsü sürücüsü Özcan S. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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