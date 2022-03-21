"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" Projesi İstanbul'da tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (WOMEN UP) Projesi'nin İstanbul dahil 7 ilde uygulanacağını söyledi.

Girişimci kadınları desteklemek, rekabete daha dayanıklı hale getirmek, temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin basın toplantısı Dedeman İstanbul Otel'de düzenlendi.

Toplantıda konuşan Alıç, kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini anlattı.

Alıç, 2000'li yıllarda yüzde 52'lerdeki kayıt dışı istihdam oranının bugün yüzde 28 seviyesine indirildiğini belirterek, kadınların iş gücüne katılım oranının düşüklüğünün ise ülkedeki önemli sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

Kadınların iş gücüne katılımında AB ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının altında kalındığını dile getiren Alıç, "2000'li yıllardan günümüze geldiğimizde kadınlardaki kayıt dışı istihdam oranını erkeklere nazaran iki kattan daha fazla oranda düşürdük ve iyileştirme sağladık. Kadınların gerek iş gücüne katılım oranlarının arttırılması gerekse kayıtlı şekilde istihdam ediliyor olmalarıyla beraber kadınlarımızın gerek kamuda gerek özelde yönetici pozisyonunda nitelikli işlerde çalışıyor olması, girişimci ruhuyla işveren konumunda iş yeri sahibi olmaları da ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacaktır. Biz buna inanıyoruz." diye konuştu.

Başvurular 21 Şubat'tan beri e-Devlet'ten alınıyor

Alıç, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla yürütülen WOMEN-UP'ın Avrupa Birliği projesi olduğunu aktardı.

Özellikle çalışma hayatında tutunmaya çalışan kadın girişimcilere ait işletmelerin ayakta kalabilmesi ve kadınların da kayıtlı çalışması amacıyla projenin geliştirildiğine dikkati çeken Alıç, projenin bütçesinin 29,5 milyon avro olduğunu bildirdi.

Alıç, bu projenin yüzde 85'inin AB bütçesinden, yüzde 15'inin ise ulusal kaynaklardan karşılandığına işaret ederek, "İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye'de 7 ilde biz bu projeyi uygulayacağız. İstanbul dışında Ankara, Samsun, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde bu projeyi yürüteceğiz." dedi.

Projeye ilişkin başvuruların 21 Şubat'tan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Alıç, "İşverenlerimizin bu destekten yararlanıyor olması kurumumuz tarafından uygulanmakta olan istihdam teşviklerinden yararlanamayacağı anlamına gelmemektedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından takım lideri Dilşad Taşkın Kuveloğlu, projenin detaylarıyla ilgili sunum yaptı.

Programa SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak ile SGK İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu da katıldı.