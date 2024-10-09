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Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele: SGK Amasya İl Müdürü'nden Açıklamalar

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele: SGK Amasya İl Müdürü'nden Açıklamalar
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SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, kayıt dışı istihdamla mücadelenin önemini vurgulayarak, çalışanların hakları ve işverenlerin yükümlülükleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Kayıt dışı çalışmanın olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, kayıt dışı istihdamla ilgili açıklamada bulundu.

Şenel, yaptığı yazılı açıklamada, SGK tarafından ülke genelinde kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında rehberlik ve bilgilendirme amacıyla sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına ziyaretler gerçekleştirildiğini belirtti.

Sigortasız işçi çalıştırma gibi çalışma süresi veya ücretin eksik bildirilmesinin de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirildiğini anlatan Şenel, "İşverenlerin çalışanlarını sigortasız çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışanların da sigortasız çalışmayı istemek gibi hakları söz konusu değildir. Sigortasız çalışma talebi karşısında işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirme bilinciyle hareket etmeleri, mağduriyet yaşamamaları amacıyla gerekli dikkati göstermeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kayıt dışı istihdamın sosyal ve ekonomik olarak pek çok olumsuz etkisi bulunduğunu vurgulayan Şenel, şöyle devam etti:

"Kayıt dışı çalışan bir işçinin emekli olma hakkı yoktur, çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığından yararlanamaz, hayatını kaybetmesi durumunda eş ve çocukları ölüm aylığı hakkından yararlanamaz. İşsizlik sigortasından faydalanamazlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilir. İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken önlemlerden yoksun çalışmak zorunda kalırlar. Yapılacak denetimler ve tespitler sonucunda kayıt dışı işçi çalıştıran işverene yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanır."

Çalışanların çalışmalarının işverenler tarafından bildirilip bildirilmediğini veya hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini öğrenebileceği birçok yol olduğunu aktaran Şenel, "Çalışanlar, 'www.turkiye.gov.tr' adresinden sorgulama yapılabilir, 'Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni arayabilir, SGK müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak sigortalı olarak bildirilip bildirilmediği ve hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini öğrenebilirler. Çalışanlar sigortasız çalıştırıldıklarını ya da ücretlerinin veya çalışma sürelerinin eksik bildirildiğini düşündüklerinde ihbar ve şikayetlerini Alo 170'e, sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine, CİMER'e iletebilirler." açıklamasında bulundu.

Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişinin çalıştırılması cezasının her bir yabancı uyruklu kişi için 56 bin 752 lira olduğuna dikkati çeken Şenel, çalıştırılan işçi sayısının 5 ve üzerinde olması halinde ücret dahil her türlü ödemenin bankalar aracılığıyla yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

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