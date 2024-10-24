Üye Girişi
Haberler

Kayıt altına alınan cinayet davasında haksız tahrik indirimi

Kayıt altına alınan cinayet davasında haksız tahrik indirimi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de eniştesi Sertan Temel'i tabancayla öldüren Yener Koçer, mahkeme tarafından 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, bir market önünde gerçekleşmiş ve çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilmiştir.

KAYSERİ'de tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) tabancayla öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen güvenlik görevlisi Yener Koçer (44), tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Mart'ta saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet eden Sertan Temel, yere yığıldı. Otomobiline binen Koçer, yerdeki eniştesinin üzerinden geçip, bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolünde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer ise kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yener Koçer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'HAYATIMI KARARTTI'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Koçer hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Davanın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Yener Koçer ile ölen Sertan Temel'in şikayetçi yakınları hazır bulundu. Olayda kendini savunduğunu söyleyen sanık Koçer, "Daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı almıştık. Bir şekilde bu kararları deldi. Ablama uyuşturucu kullanması yönünde baskı yapıp, üzerinde sigara söndürüyormuş. Beni tehdit ediyordu. Hayatımı kararttı. Bu zamana kadar karıncaya zarar vermedim. Olay anlık gelişti. Kendimi korumak amaçlı sıktım. Sonrasında şuurumu kaybettim" dedi.

Sertan Temel'in babası ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık Yener Koçer'i 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 18 yıl hapse düşürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika 3-sayfa Mahkeme Kayseri Cinayet Güncel Hukuk Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BRICS ortak para birimi nedir? Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi, neden reddetti (BRİCS)? Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.