Kayıp Zihinsel Engelli Genç, 20 Kilometre Uzaklıkta Bulundu

EVİNDEN 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki evinden geçen salı günü gezmek için çıkan ve ailesinin 2 gün kendisinden haber alamamasıyla jandarmaya kayıp ihbarında bulunduğu zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu (29), evine 20 kilometre mesafedeki Sarıpınar Mahallesi'nde bulundu. Jandarma Komutanlığınca yapılan koordinasyonla AFAD, İHH Arama kurtarma, İNDAK arama kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından 5 saat süren arama çalışmasının ardından bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tiryakioğlu, kontrol için ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),