Kayıp zihinsel engelli çocuk, 5 saat sonra bulundu
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SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli T.Y. (10), jandarma ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli T.Y. (10), jandarma ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Olay, dün gece ilçeye bağlı Ovacık köyünde meydana geldi. Ailesi, zihinsel engelli çocukları T.Y.'nin evde olmadığını fark edince jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipler 5 saat sonra, T.Y.'yi köyden yaklaşık 5 kilometre mesafede buldu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu tespit edilen T.Y. ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.